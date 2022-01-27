Çukurca'da kar yağışı etkili oldu

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çukurca'da devam eden kar yağışı

Karla kaplı cadde ve sokaklar HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.