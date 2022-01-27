Çukurca'da kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Çukurca'da kar yağışı etkili oldu

AA, Mehmet Dayan - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çukurca'da devam eden kar yağışı Karla kaplı cadde ve sokaklar HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çukurca'da devam eden kar yağışı

Karla kaplı cadde ve sokaklar HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

Çukurca'da kar yağışı etkili oldu

Çukurca'da kar yağışı etkili oldu

Çukurca'da kar yağışı etkili oldu

AA / Mehmet Dayan - Güncel

Hakkari, Çukurca, kar, Güncel, Haber

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