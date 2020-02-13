Çukurca'da kar yağışı
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Çukurca'da kar yağışı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Karda kayan çocuklar -Kar altında kalan evler, araçlar -Evlerinde çatılarında oluşan buz sarkıtları -Parktaki kar altında kalan kamelyalar HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

13.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:36
Çukurca'da kar yağışı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karda kayan çocuklar

-Kar altında kalan evler, araçlar

-Evlerinde çatılarında oluşan buz sarkıtları

-Parktaki kar altında kalan kamelyalar - 'nin ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

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: Çukurca'da kar yağışı
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