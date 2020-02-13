Çukurca'da kar yağışı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Karda kayan çocuklar -Kar altında kalan evler, araçlar -Evlerinde çatılarında oluşan buz sarkıtları -Parktaki kar altında kalan kamelyalar HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
13.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:36
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Karda kayan çocuklar
-Kar altında kalan evler, araçlar
-Evlerinde çatılarında oluşan buz sarkıtları
-Parktaki kar altında kalan kamelyalar HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: AA