Çukurca'da kar yağışı

10.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:35

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve sokaklar belediye ekipleri tarafından yeniden açılıyor.



Çukurca'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde araç trafiğine kapanan 4 mahalle ve 50 sokak, Çukurca Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından temizlendi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA