Çukurca'da kar temizleme çalışmaları
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Çukurca'da kar temizleme çalışmaları

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

26.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:52
Çukurca'da kar temizleme çalışmaları

'nin ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu ilçede yağışsız havayı fırsat bilen vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatısında biriken karı bellerine bağladıkları iplerle temizledi.

Çukurca Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklardaki karları iş makineleriyle ilçe dışına taşıdı.

Kaynak: AA
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