Çukurca'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, olumsuz hava ve ulaşım koşulları nedeniyle 24 Aralık Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir."
AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri
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