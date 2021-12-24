Çukurca'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Çukurca'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Çukurca'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
AA / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, olumsuz hava ve ulaşım koşulları nedeniyle 24 Aralık Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir."

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AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri

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