Çukurca'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, olumsuz hava ve ulaşım koşulları nedeniyle 24 Aralık Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir."

AA / Mehmet Dayan - Son Dakika Haberleri

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