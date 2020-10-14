Çukurca'da iş yeri açılışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çukurca'da iş yeri açılışı

14.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:43
Çukurca'da iş yeri açılışı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5 kişinin istihdam edildiği bir iş yeri açıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5 kişinin istihdam edildiği bir iş yeri açıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Uğur Ekmek ve Unlu Mamulleri adında yeni bir iş yeri açıldı. İş yeri açılışına İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkan Vekili Nemi Alkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni açılan iş yerinde ilk etapta 5 kişi istihdam edilirken, Kaymakam Öztürk de iş yeri sahiplerine 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. - HAKKARİ

Çukurca'da iş yeri açılışı
Çukurca'da iş yeri açılışı
Çukurca'da iş yeri açılışı
Çukurca'da iş yeri açılışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Josef De Souza Manuel Fernandes Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukurca'da iş yeri açılışı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 14:49:03. #1.14#
title