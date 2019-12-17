Çukurca'da EYP ve mühimmat ele geçirildi
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Çukurca'da EYP ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat ele geçirildi.

17.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:43
Çukurca'da EYP ve mühimmat ele geçirildi

'nin ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16 Aralık 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Gündeş mezrası kırsal alanında 1 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) ve 3 adet RPG-7 mühimmatı tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde ve mühimmat usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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