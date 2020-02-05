Çukurca'da el bombasının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu
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Çukurca'da el bombasının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.

05.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:16
Çukurca'da el bombasının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin ilçesinde el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu.


Çukurca ilçesinde bulunan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu Üs Bölgesinde bakım faaliyeti icra edildi esnada el bombasının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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