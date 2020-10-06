Çukurca'da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çukurca'da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı

06.10.2020 09:07 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:11
Çukurca'da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yerli katkısız doğal üzüm pekmezi yapımına başlanıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yerli katkısız doğal üzüm pekmezi yapımına başlanıldı.

Çukurca ilçesinde üzüm bağları ve asma ağaçlarında bulunan ve tamamen olgunlaşan siyah üzümler hamaratlı ev kadınlarının hünerli ellerinden geçerek kışlık pekmez haline dönüşüyor. Çiftçilik yapan Mehmet Güngören (48) isimli vatandaş, atalarından beridir devam eden bu geleneği kendileri de devam ettirerek üzüm pekmezi yaptıklarını söyledi. Sonbahara kadar bağlarda ve ağaçlarda bulunan siyah üzümleri muhafıza ederek tam olgunlaşmasını beklediklerini ifade eden Göngören, "Daha sonra topladığımız çekirdekli siyah üzümleri temizce yıkayıp torbalara bırakıp suyunu çıkartıyoruz. Çıkan üzüm suları büyük kazanlarda pişirilerek dinlendikten sonra küçük kapalı kaplarda muhafıza ediyoruz ve kışın da tüketiyoruz" dedi.

Üzüm pekmezine kesinlikle hiçbir katkı maddesi katmadıklarını, isteyen müşterilerde sattıklarını ifade eden Güngören, pekmezlerle kendi ailesinin ekonomisine de bir nebze katkı sağladığını sözlerine ekledi. - HAKKARİ

Çukurca'da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı
Çukurca'da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı
Çukurca'da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Hazal Kaya Demet Akbağ Ajda Pekkan
Spor Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukurca'da doğal üzüm pekmezinin yapılmasına başlandı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 09:13:49. #1.15#
title