Çukurca'da devam eden festival renkli görüntüler oluşturdu
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Çukurca'da devam eden festival renkli görüntüler oluşturdu

Çukurca'da devam eden festival renkli görüntüler oluşturdu
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Valilik, Kaymakamlık, Çukurca Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının iş birliğiyle gerçekleştirilen ve farklı illerden 300'ü aşkın doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcının katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Bisiklet yarışıyla başlayan organizasyon kapsamında Zap Suyu'nda rafting yapıldı, Narlı köyünden Bey Mahallesi'ne doğa yürüyüşü ve Çocuk Tepesi'nde yamaç paraşütü gerçekleştirildi.

Ödüllü fotoğraf yarışması için ilçede bulunan fotoğraf tutkunları da en güzel fotoğrafı çekmek için yoğun çaba sarf etti.

Yarışma Koordinatörü ve jüri üyesi Ömer Şahin, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl iptal edilen festivali bu yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk festivale 350'ye yakın, ikinci festivale 400 civarında fotoğrafçı ve doğaseverin katıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yılki festivale de ilgi var. Çukurca'nın tarihi çok eski. Tahinin, susamın, incirin, balın ve birçok meyvenin, sebzenin, ürünün yetiştiği yer. Asırlık değirmeni, kilisesi ve tarihi geçmişiyle Çukurca'yı Hakkari'nin, sınır bölgesinin parlayan bölgesi yapmak için gayret ediyoruz. Organizasyonda görev almaktan çok mutluyum. İnsanlar bu bölgeye gelsin. Herkesin evi, herkesin kalbi gelen misafirlere açık. Çeltik ve susamın hasat dönemi. Şimdi aktivitelerimizi yapıyoruz. Yamaç paraşütü, bisiklet yarışı, kano ve rafting yarışlarımız var. Bu festivallerin ekonomik olarak ilçeye katkısı oluyor. İnsanlar da mutlu oluyor bu kalabalığı görünce."

Giresun'dan iki arkadaşıyla gelen Kezban Bektaş, festivale katılmaktan ve ilçeyi görmekten mutluluk duyduğunu anlattı.

Ülkenin her bölgesini tanımayı ve farklı kültürlerin içinde bulunmayı arzu ettiğini aktaran Bektaş, "Burada fotoğrafçılık anlamında çok malzeme var. Raftinge katıldım çok güzeldi. Şu ana kadarki izlenimlerim çok güzeldi. Çukurca çok güzel. Burada daha güzel deneyimler yaşayacağıma inanıyorum. Buranın günlük yaşamını, tarihi yerlerini ve ürünleri fotoğraflamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Festival, 5 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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