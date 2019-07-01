Çukurca'da dereye düşen kadın boğuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dereye düşen kadın boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Menşeli köyünde yaşayan Gazal Sevinç (75), dere kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü.

Durumu fark eden köylülerin sudan çıkardığı Sevinç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sevinç'in cesedi, yakınları tarafından Çukurca Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA