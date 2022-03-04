Çukurca'da deprem tatbikatı - Haberler

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Çukurca'da deprem tatbikatı

AA, Mehmet Dayan - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Siren çalması ve öğrencilerin sıra yanlarına çökmesi Öğrencilerin okul binasından çıkışı Okul bahçesinde toplanan öğrenciler HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Siren çalması ve öğrencilerin sıra yanlarına çökmesi

Öğrencilerin okul binasından çıkışı

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı

Çukurca'da deprem tatbikatı

Çukurca'da deprem tatbikatı

Çukurca'da deprem tatbikatı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mehmet Dayan - Güncel

Hakkari, Çukurca, Güncel, Haberler

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