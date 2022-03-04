Çukurca'da deprem tatbikatı
AA, Mehmet Dayan - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Siren çalması ve öğrencilerin sıra yanlarına çökmesi Öğrencilerin okul binasından çıkışı Okul bahçesinde toplanan öğrenciler HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.
ÇUKURCA, HAKKARİ (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Siren çalması ve öğrencilerin sıra yanlarına çökmesi
Öğrencilerin okul binasından çıkışı
Okul bahçesinde toplanan öğrenciler HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı