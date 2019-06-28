Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit oldu (3)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, 28 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: DHA