Çukurca'da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş cadde ve sokaklardan görüntüler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
25.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:16
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş cadde ve sokaklardan görüntüler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA