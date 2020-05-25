Çukurca'da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş cadde ve sokaklardan görüntüler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş cadde ve sokaklardan görüntüler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kaynak: AA