Çukurca'da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
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Çukurca'da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş cadde ve sokaklardan görüntüler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

25.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:16

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boş cadde ve sokaklardan görüntüler HAKKARİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Çukurca'da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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