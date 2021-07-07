Çukurca'da anti personel mayını ve mühimmat ele geçirildi
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Çukurca'da anti personel mayını ve mühimmat ele geçirildi

Çukurca'da anti personel mayını ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde anti personel mayını ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde anti personel mayını ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6 Temmuz 2021 günü Çukurca ilçesi Kazan köyü Nöbet Tepe kayalıkları mevkiinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonucunda kayalar arasına gizlenmiş vaziyette; 2 adet fünye takılı olmayan VS-50 anti personel mayını, 1 adet DM-16 aydınlatma mayını, 2 metre infilaklı fitil, 1 adet elektrikli fünye, 50 metre el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan elektrik kablosu, 4 kilogram potasyum nitrat ve şeker karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ve 300 gram toz haline getirilmiş TNT olduğu değerlendirilen plastik patlayıcı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sayim Harmancı

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