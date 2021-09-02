Çukurca'da 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladı
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Çukurca'da 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladı

Çukurca'da 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da yörenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" başladı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Çukurca'da yörenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" başladı.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edildiği ilçe, festivale ev sahipliği yapıyor.

Çukurca Belediyesi, Kaymakamlık, Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenen organizasyona, farklı illerden yaklaşık 300 doğasever, fotoğrafçı, sporcu ve dağcı katıldı.

Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, etkinlikler kapsamında kente 35 kilometre uzaktaki Geçimli köyünde düzenlenen bisiklet yarışını başlattı. Yarışa katılan 21 bisikletçi, dereceye girebilmek için ter döktü.

"Huzurun ve güvenin adresi olmuş bir Hakkari var"

Cumhuriyet Caddesi'ndeki ödül töreninde konuşan Akbıyık, bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Hakkari'nin eskiye oranla her alanda daha iyi noktada olduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Huzurun, güvenin adresi olmuş bir Hakkari var. Kamu yatırımları açısından tarihin en yüksek yatırımlarını alan en huzurlu dönemini yaşıyor Hakkari. Biraz önce Çukurca'yı gezdik. Onlarca hizmet yapılmış. Geçtiğimiz yıllarda öne çıkardığımız 'Zap' markası Çukurca'yı marka ilçe olma yolunda ilerletiyor. Huzur ve güvenlik her şeyden önemli. Allah'a şükür, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın iradesi ve kararlılığıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ordumuzun, jandarmamızın, polisimizin, güvenlik güçlerimizin gayretiyle ve halkımızın büyük desteğiyle huzur ortamımız var. Festivaller, fuarlar, sempozyumlar düzenleniyor. Hakkari artık festivaller şehri olma yolunda ilerliyor. Hakkari, doğa, kış ve dağ sporlarıyla, dağ ve kış turizmiyle öne çıkacak."

"Coğrafyamızın güzelliklerini yaşıyoruz"

Kaymakam Hasan Kurt da kentin artık terörle değil doğa sporları ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getirdi.

İlçenin ağırladığı turistlerle tanınır hale geldiğini ifade eden Kurt, "Devletimizin güçlü iradesi, şehrimizde çok güzel neticeler veriyor. Bu festivalimiz de bunlardan biri. Misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Etkinlik konusunda güzel dönüşler alıyoruz ve gelen herkes burayı çok beğeniyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ensar Dündar ise sportif ve kültürel faaliyetler için bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bugün huzur ve güven içinde doğamızın ve coğrafyamızın güzelliklerini yaşıyoruz. Millet olarak devletimizle kenetlendikçe bugünümüz ve geleceğimiz daha güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında ilçeye gelen fotoğraf tutkunları da günlük yaşamı, tarihi yapıları, tahin üretiminin yapıldığı su değirmenlerini, doğal güzellikleri, çeltik ve susam tarlalarındaki hasadı görüntüledi.

Üç gün sürecek festivalde, paramotor, kano, rafting, trekking, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü ve uçurtma şenliği gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çukurca'da 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladı
Çukurca'da 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladı
Çukurca'da 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladı
Çukurca'da 3. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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