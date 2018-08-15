Çukurca'da 142 Konutun Temeli Törenle Atıldı

HAKKARİ (AA) - Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 142 konutun temeli törenle atıldı.

Terörden temizlenen ilçede konut ihtiyacını karşılayacak proje çerçevesinde 22 Evler Mahallesi'nde yapılacak toplam 142 daireli apartmanların temel atma töreni düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, törende yaptığı konuşmada, ilçeye atanan memurların aileleriyle gelip yerleşebilecekleri ev konusunda sıkıntı yaşandığını söyledi.

Bu sorunun üzerinde durmaya başladıklarını belirten Ayca, "Konut projemiz için çalışmalara başladık. Yer bulma konusunda sıkıntılı bir yer ama şükür çok güzel bir yerde yaklaşık 32 dönümlük arazi oluşturduk. Bu arazinin önemli kısmı spor kompleksi olacak. Komplekste futbol sahası, atletizm pisti, tenis kortu, voleybol sahası ve çocuk oyun grupları yer alacak." dedi.

Ayca, yüklenici firma tarafından yapılacak 42 adet 1+1, 28 adet 2+1 ve 72 adet 3+1 dairenin temelini attıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından konutların temeli dualar eşliğinde atıldı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ile vatandaşlar da katıldı.