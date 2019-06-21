Çukurca'da, 10 kilo patlayıcı maddesi ele geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, toz halinde 10 kilo TNT patlayıcı maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Çukurca'nın Gündeş köyüne bağlı Çimenli Mahallesi'nin kırsal alanında, 20 Haziran'da, arama- tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, toz halinde 10 kilo TNT patlayıcı maddesi ile çuvala sarılı çok sayıda çivi ele geçirdi. Ele geçirilen patlayıcı maddesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA