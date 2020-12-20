Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

20.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:23
Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında belli noktalara mama bırakıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında belli noktalara mama bırakıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, havaların soğumasıyla beraber yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için harekete geçtiklerini belirterek, "Ekiplerimizin hazırlanan yiyecekleri hayvanların yaşam alanlarına bırakmaya devam ediyor. Hayvan sevgisi dinimizin gereği, vicdani bir sorumluluktur. Yıl boyunca belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yaşam alanlarında sokaktaki dostlarımıza karşı bu görevimizi ifa edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev İsmail Demir Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Seda Bakan Cansu Dere Seren Serengil
Spor Falcao Okan Buruk Ali Şansalan Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukurca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:23:31. #1.14#
title