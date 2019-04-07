Çukurca Belediyesinden Kaymakam Ayca'ya Plaket

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi'nden Kaymakam Temel Ayça ve başkan yardımcısı Evren Bozkurt'a teşekkür paketi verildi.

31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı olarak seçilen Ensar Dündar, belediye çalışanlar ile bir araya geldi. Başkan Dündar, kayyum döneminde başkan vekili olarak ilçeye yaptığı olağan üstü hizmetlerden dolayı ilçe Kaymakamı Temel Ayça'ya belediye hizmet ödülünü takdim etti. Başkan Dündar yaptığı açıklamada, "İlçemize büyük hizmetler veren kaymakamımız Ayca'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarak yapılan bu hizmetleri hiç bir zaman unutmayacağız" dedi.

Daha sonra belediye başkan yardımcısı i Enver Bozkurt ve diğer çalışanlara teşekkür belgeleri takdim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA