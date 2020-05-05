Çukurca Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, paletli ekskavatör satın alarak araç filosunu güçlendirdi.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi, paletli ekskavatör satın alarak araç filosunu güçlendirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, belediye hizmetlerini zamanında, doğru ve etkin adımlarla her geçen gün arttırarak sürdürdüklerini söyledi. Dündar, "Araç filosunu her geçen yıl genişleten belediyemiz, araç yatırımlarına bir yenisini ekleyerek paletli ekskavatör satın aldı. Daha önceleri maalesef belediyemizde bu denli işlevi önemli olan bir iş makinemiz yoktu. Göreve başladığımızda belediyemizde 2 adet iş makinesi vardı. Şimdi ise 6 adet iş makinemiz var. Göreve başlar başlamaz ilk etapta bu sıkıntıya odaklanarak 4 adet kazıcı yükleyici, 1 adet loder ve en son 1 ekskavatör alarak iş makinesi filomuzu güçlendirdik. Şimdi yeni aldığımız bu iş makinesi ile ilçemize yapacağımız hizmetlerde daha hızlı ve maliyetimizi düşürmüş olacağız. Çukurca için durmak yok yola devam" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA