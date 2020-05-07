Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali ertelendi
07.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:18
Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından 28-31 Mayıs'ta yapılması planlanan festival yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından 28-31 Mayıs'ta yapılması planlanan festival yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
Çukurca Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali'nin Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Paylaşımda, organizasyonun yapılacağı tarih ile ilgili kısa zamanda duyuru yapılacağı aktarıldı.
Kaynak: AA