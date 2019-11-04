Çukura düşerek ölen 2 kardeşin davasında karar

04.11.2019 15:07

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Yusuf Tencirlioğlu (7) ve Ali Tencirlioğlu (5) kardeşlerin, boş arazide oynarken 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukura düşüp hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili görülen davada karar çıktı. Tutuksuz 7 sanığın yargılandığı davada, taşeron firmanın saha sorumlusu M.K. 5 yıl, asıl işveren firmanın saha sorumlusu Z.D. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık ise beraat etti.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Yusuf ve Ali Tencirlioğlu Kardeşler, geçen yıl 14 Ocak günü zaman zaman hayvan satış pazarının kurulduğu, Uzundere mevkisindeki boş arazide oynamak istedi. Ancak kardeşler, su dolu 1,5 metrelik çukura düştü. Diğer çocuklar, kardeşlerin yakınlarına haber verdi. Çocukların teyzesi, suya girip, dipte çamura saplanan kardeşleri çıkardı. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, kurtarılamadı.

Kaynak: DHA