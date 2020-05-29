Çukura düşen yavru köpek itfaiye ve hayvanseverler tarafından kurtarıldı
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Çukura düşen yavru köpek itfaiye ve hayvanseverler tarafından kurtarıldı

Çukura düşen yavru köpek itfaiye ve hayvanseverler tarafından kurtarıldı Muğla'nın Milas ilçesinde kapağı açık iletişim hatları çukuruna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri ve hayvanseverlerin çalışmasıyla kurtarıldı.

29.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:05

Çukura düşen yavru köpek itfaiye ve hayvanseverler tarafından kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde kapağı açık iletişim hatları çukuruna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri ve hayvanseverlerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Milas'ın Ören Mahallesi'nde bir bölgeden tesadüfen geçen Milas Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Meliha Tekin, iletişim hatlarının geçtiği ve kapağının olmadığı bir kanaldan sesler duydu.

Yakından baktığında kanalda yavru bir köpek gören Tekin, durumu itfaiyeye bildirerek yardım talebinde bulundu.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin merdiveni kanalın girişinden sığmayınca çevredeki vatandaşların yardımıyla daha küçük bir merdiven temin edilerek kanala inildi.

Yavru köpekleri "korkma, korkma çıkaracağız seni oradan" diyerek sakinleştirmeye çalışan Tekin, daha sonra itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kuyuya inerek yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı.

Köpeğin kurtarılma anını sosyal medya hesabından paylaşan Tekin, "Bugün Milas Ören'de Telekom'un kapağı açık olan kanalına düşen yavruyu tesadüfen gördüm. İtfaiyeden yardım istedim. Sağolsunlar Muğla itfaiyenin ören birimi hemen yardıma geldi. Kanalın ağzının dar olmasından dolayı itfaiye merdiveni sığmadı. Başka bir malzeme bulup girdik ve yavrucağı çıkardık. Yanında kardeşi de varmış onları yakındaki Milas Belediyesine ait birimdeki arkadaşlara emanet ettik. Umarım bir daha başlarına bir şey gelmez" ifadelerini kullandı.

Çukura düşen yavru köpek itfaiye ve hayvanseverler tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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