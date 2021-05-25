Çukura düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
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Çukura düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Çukura düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de tarlada bulunan çukura düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Denizli'de tarlada bulunan çukura düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre; tarlada gezen yaşlı adam, dengesini kaybederek çukura düştü. Ne kadar çıkmayı denese de başarılı olmayan kişi, bağırarak çevredeki vatandaşlara sesini duyurmaya çalıştı. Ardından yoldan geçen bir vatandaş, sesleri duyarak çukura yanaştı ve içeride biri olduğu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çukura düşen yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla aşağıya inen bir itfaiye personeli, şahsı iple bağlayarak yukarı çektirtti. Başarılı bir şekilde kurtarılan yaşlı adam, sedyeyle ambulansa kadar götürülerek sağlık görevlilerine teslim edildi. - DENİZLİ

Çukura düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Çukura düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Çukura düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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