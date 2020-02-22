Çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı
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Çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

22.02.2020 21:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:09
Çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pınar Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin tuvalet çukurundan köpek seslerini duyan Bekir Kanat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ve 5 metrelik çukurun betonunu kırarak merdiven yardımıyla aşağıya inen itfaiye ekipleri, 5 köpek yavrusunu yukarı çıkardı.

Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, uzun süredir aç kalan köpek yavrularına süt verdi. Köpeklerin sahibi Kanat ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı
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