Çukura Düşen Köpeği Merdivenle Kurtardılar

Çukura Düşen Köpeği Merdivenle Kurtardılar

Bursa’nın İznik ilçesinde çukura düşen köpek esnaf tarafından merdivenle kurtarıldı.

Çukura Düşen Köpeği Merdivenle Kurtardılar

Bursa'nın İznik ilçesinde çukura düşen köpek esnaf tarafından merdivenle kurtarıldı.

İnşaat sondajında bir köpeğin mahsur kaldığını gören Muhammet Engin, köpeği kuyudan çıkarmak için harekete geçti.2 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna merdiven indiren duyarlı esnaf, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Engin, sahiplendiği köpeğe iş yerinin bahçesinde bakacağını söyledi. - BURSA

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