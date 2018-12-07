Çukura Düşen Köpeği Merdivenle Kurtardılar
Bursa’nın İznik ilçesinde çukura düşen köpek esnaf tarafından merdivenle kurtarıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde çukura düşen köpek esnaf tarafından merdivenle kurtarıldı.
İnşaat sondajında bir köpeğin mahsur kaldığını gören Muhammet Engin, köpeği kuyudan çıkarmak için harekete geçti.2 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna merdiven indiren duyarlı esnaf, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Engin, sahiplendiği köpeğe iş yerinin bahçesinde bakacağını söyledi. - BURSA