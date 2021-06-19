Çukura düşen keçi kurtarıldı
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Çukura düşen keçi kurtarıldı

Çukura düşen keçi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaklaşık 10 metrelik çukura düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaklaşık 10 metrelik çukura düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban yaklaşık 10 metrelik çukurdan keçi sesi duyması üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle çukurun dibine indi. İtfaiyeciler düştüğü çukurda mahsur kalan keçiyi alarak çıkardı. Durumu iyi olan keçi sahibine teslim edildi.

 


Çukura düşen keçi kurtarıldı
Çukura düşen keçi kurtarıldı
Çukura düşen keçi kurtarıldı
Çukura düşen keçi kurtarıldı
Çukura düşen keçi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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