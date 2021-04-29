Çukura düşen kaplumbağa ve yavrusunu itfaiye kurtardı
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Çukura düşen kaplumbağa ve yavrusunu itfaiye kurtardı

Çukura düşen kaplumbağa ve yavrusunu itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen kaplumbağa ve yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen kaplumbağa ve yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 2 metrelik çukurda 2 kaplumbağanın mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bahçelievler Şubesi ekipleri sevk edildi. Çukura inen bir itfaiye eri, kaplumbağa ve yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı. Kaplumbağa ve yavrusu daha sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.


Çukura düşen kaplumbağa ve yavrusunu itfaiye kurtardı
Çukura düşen kaplumbağa ve yavrusunu itfaiye kurtardı
Çukura düşen kaplumbağa ve yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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