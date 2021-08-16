ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
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ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, 3 metre derinliğindeki çukura düşen inek, itfaiye tarafından mahsur kaldığı yerden halatlara bağlanıp vinçle çekilerek kurtarıldı.

BOLU'da, 3 metre derinliğindeki çukura düşen inek, itfaiye tarafından mahsur kaldığı yerden halatlara bağlanıp vinçle çekilerek kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çepni Köyü'nde meydana geldi. Murat Bulut'a ait inek bahçede otladığı sırada gübre atılması için açılan çukura düştü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura inerek ineği halatlarla bağladı. İnek, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu vinçle yukarı çekildi. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇUKURA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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