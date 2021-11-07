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Çukura düşen 3.5 yaşındaki çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çukura düşen 3.5 yaşındaki çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahilde oyun oynayan 3.5 yaşındaki çocuk, 2 metrelik çukura düşerek yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahilde oyun oynayan 3.5 yaşındaki çocuk, 2 metrelik çukura düşerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Bozhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ile gezen 3.5 yaşındaki Ö.E., ağaç dibinde bulunan kırık mazgalı fark edemeyerek yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Ö.E.'nin ağlaması üzerine düştüğünü gören anne ve baba 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ararken, Ö.E. babası tarafından çukurdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ö.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ö.E.'nin anne ve babası, olayla ilgili sorumlulara tepki gösterdi. Olaydan birkaç saat sonra Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri kırılan mazgalı tamir etmek için gelerek, çalışma yaptı. - ZONGULDAK

Çukura düşen 3.5 yaşındaki çocuk yaralandı

Çukura düşen 3.5 yaşındaki çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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