Çukur yeni sezon fragmanı ekrana geldi! Çukur ne zaman başlıyor?
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Çukur yeni sezon fragmanı ekrana geldi! Çukur ne zaman başlıyor?

Çukur dizisi 4. sezon 3. fragmanı yayımlandı. 3. sezonda nefesleri kesen Çukur dizisi 26. bölümde sezon finali yapmıştı. Paylaşılan son fragmanda Yamaç ile Cumali arasındaki gerilim izleyiciyi merakta bıraktı. Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor?

Çukur yeni sezon fragmanı ekrana geldi! Çukur ne zaman başlıyor?
31.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:48

Çukur dizisi 27. bölüm 3. fragmanı ekrana geldi. 26. son bölümde; Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekti. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım attı. Çukur 27. bölüm ne zaman?

ÇUKUR 3. SEZON 3. FRAGMANI YAYIMLANDI!

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel'in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı'dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal'ın kızı Efsun'un Çukur'a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin izleyeni ekrana kitleyen dizisi Çukur, yeni sezon 3. fragmanını paylaştı ancak seyirci, ''Çukur yeni sezon ne zaman?'' sorusunu araştırıyor. Fenomen dizinin kesin yayın tarihine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Çukur yeni sezon fragmanı ekrana geldi! Çukur ne zaman başlıyor?

Çukur son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un sürprizlerle dolu yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

Çukur yeni sezon fragmanı ekrana geldi! Çukur ne zaman başlıyor?

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