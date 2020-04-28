Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizi konusu nedir? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Çukur var mı?
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Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizi konusu nedir? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Çukur var mı?

Türk dizilerinin en iddialı ve en çok beğeni alan dizilerinden olan Çukur koronavirüs engeli nedeniyle uzun zamandır yayınlanmıyordu. Diziyi sevenler için malesef yeni bir gelişme yok. Detaylar haberimizde.

Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizi konusu nedir? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Çukur var mı?
28.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:38

Corona virüs salgını sebebiyle birçok televizyon yapımı ve diziler setlerinin ve yeni bölümlerini ertelemek zorunda kalmışlardı. Çukur'da bunlardan birtanesiydi. Uzun zamandır diziye hasret kalan hayranları malesef hayal kırıklığına uğrayacaklar. Dizi bu akşam yayınlanmayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzun zamandır diziye hasret kalan hayranları malesef beklemek durumunda kalacak. Sevilen dizi Çukur bu hafta da yeni bölüm yayınlamayacak.

ÇUKUR DİZİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizi konusu nedir? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Çukur var mı?
ÇUKUR

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aras Bulut İynemli

Yamaç Koçovalı

Ercan Kesal

İdris Koçovalı

Perihan Savaş

Sultan Koçovalı

Şenay Gürler

Meliha

Erkan Kolçak Köstendil

Vartolu

Rıza Kocaoğlu

Aliço

Öner Erkan

Selim Koçovalı

Necip Memili

Cumali Koçovalı

Kubilay Aka

Celasun

Kadir Çermik

Emmi

İrem Altuğ

Ayşe

Boncuk Yılmaz

Saadet

Cem Uslu

Metin

Uğur Yıldıran

Kemal

Aytaç Uşun

Meke

Ece Yaşar

Karaca

Mustafa Kırantepe

Medet

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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