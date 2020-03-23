Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizi konusu nedir? Çukur dizi oyuncuları kimler? Çukur'a Corona Virüs engeli!
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Koronavirüs, Çukur, TV, Güncel

Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizi konusu nedir? Çukur dizi oyuncuları kimler? Çukur'a Corona Virüs engeli!

Türk dizilerinin en iddialı ve en çok beğeni alan dizilerinden olan Çukur'un bu akşam yayınlanması planlanan yeni bölümü corona virüs nedeniyle ertelendi. Peki yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

23.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:27
Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizi konusu nedir? Çukur dizi oyuncuları kimler? Çukur'a Corona Virüs engeli!

Corona virüs salgını sebebiyle birçok televizyon yapımı ve diziler setlerinin ve yeni bölümlerini ertelemek zorunda kaldılar. Çukur da bu dizilerden bir tanesi. Peki çukur ne zaman yayınlanacak? Çukur yeni bölüm ne zaman?

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çukurun bu akşam ekrana gelmesi planlanan 93. Bölümü korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Dizinin ne zaman yayınlanacağı Show TV tarafından ileri bir tarihte açıklanacak. Show TV'nin 23 Mart Pazartesi akşamı yayında Çukur yerine Enes Batur Gerçek Kahraman isimli film ekranlarda olacak.

ÇUKUR DİZİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aras Bulut İynemli

Yamaç Koçovalı

Ercan Kesal

İdris Koçovalı

Perihan Savaş

Sultan Koçovalı

Şenay Gürler

Meliha

Erkan Kolçak Köstendil

Vartolu

Rıza Kocaoğlu

Aliço

Öner Erkan

Selim Koçovalı

Necip Memili

Cumali Koçovalı

Kubilay Aka

Celasun

Kadir Çermik

Emmi

İrem Altuğ

Ayşe

Boncuk Yılmaz

Saadet

Cem Uslu

Metin

Uğur Yıldıran

Kemal

Aytaç Uşun

Meke

Ece Yaşar

Karaca

Mustafa Kırantepe

Medet

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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