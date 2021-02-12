Çukur yeni bölüm fragmanı izle' Çukur son bölüm izle! Çukur oyuncuları!
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Çukur yeni bölüm fragmanı izle' Çukur son bölüm izle! Çukur oyuncuları!

12.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:39
Çukur yeni bölüm fragmanı izle' Çukur son bölüm izle! Çukur oyuncuları!

Show ekranlarında yayınlanan, 4 sezondur devam eden Çukur yeni bölüm fragmanı izle' Çukur son bölüm izle! Çukur oyuncuları! Çukur son bölüm özeti!

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisiÇukur yeni bölüm fragmanı izle' Çukur son bölüm izle! Çukur oyuncuları!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Merakla beklenen Çukur dizisinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı ve detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇUKUR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır. Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 115. son bölüm ardından, 116. bölüm fragmanı ile 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR OYUNCULARI

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

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