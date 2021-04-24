Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanı izle! Show TV Çukur son bölüm full tek parça izle!

Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleşen ve 4 sezondur devam eden Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanı izle! Show TV Çukur son bölüm full tek parça izle!

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur dizisine kim katıldı? Çukur dizisi oyuncuları! Çukur hangi gün?

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç'ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak. Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE