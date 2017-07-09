Çukur Verdik, Havalimanı Olarak Alacağız'

Başbakan Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı.

Çukur Verdik, Havalimanı Olarak Alacağız'

Başbakan Yıldırım, "Şu haliyle havalimanının yüzde 55'i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim'inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com