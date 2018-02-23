Çukur'un Yeni Bölüm Fragmanında Vartolu Geri Dönüyor
Çukur'un 18. bölüm 1. fragmanında Yamaç'ın "Selim ölürse seni yaşatmam" diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğu konuşuluyor.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'un 18. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.
"BİR ABİMİ ALDIN, ÖBÜRÜ DE ÖLÜYOR"
Medet'in kurşununa kendini siper eden Selim'in vurulmasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç'ın, "Selim gidiyor. Bir abimi aldın, öbürü de ölüyor" sözleri heyecanı yükseltiyor.
VARTOLU GERİ DÖNÜYOR
Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Selim'i apar topar hastaneye yetiştiren Yamaç'ın, "Selim ölürse seni yaşatmam" diyerek silah doğrulttuğu kişinin Vartolu olduğu konuşuluyor.
YORUMLAR (69)
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Vartolu konusu, sonuca bağlanması gerekir . . lütfen konuları tamlamadan insanları üzmeyin. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kaçtane poliste HUMMER JEEP VARKİNE.VARTOLUNUN YERİNE GELEN KARAKTER BEŞPARA ETMEZ BU DİZİ BU ŞEKİLDE YAYINDAN KALKARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir polise 2 laf söyledi diye hepiniz kahraman kesildiniz. Ama gerçek hayatta bir polis vatandaşa neler neler söylüyor göremeyecek kadar körsünüz. Çok fazla uzatılacak bir konu değil gerçekte bunları zaten görüyoruz.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Dizide mahalleli sanki bir ordu. herkeste silahlar vs. Çerez yer gibi adam oldummeler. Ve bu insanlar halka sevdiriliyor. Gençler o karakterleri benimsiyor örnek alıyor. Toplum üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu gorusundeyimCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Emrah karakteri çok yanlis yapiyor. Polis yolda hiz yapan bir arabayi durduramsyacak mi yani. Algi mi bu. Haritadan yer begenecekmis de. Cok yanlis. Adam polis degil seri katil gibi hareket ediyor.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır