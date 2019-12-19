Çukur'un Vartolusu baba oluyor!
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Çukur'un Vartolusu baba oluyor!

1.5 yıl önce Olimpos'ta Erkan Kolçak Köstendil'le dünyaevine giren Cansu Tosun'un 3.5 aylık hamile olduğu öğrenildi

19.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:39
Çukur'un Vartolusu baba oluyor!

'in haberine göre; '' dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan , 2018 yılında kendisi gibi oyuncu 'la evlenmişti.

Bebek haberini şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaşan çiftin, heyecanlı ve mutlu olduğu öğrenildi.





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Kaynak: Snob Magazin

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