Çukur'un Vartolusu baba oluyor!

19.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:39

Milliyet'in haberine göre; 'Çukur' dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında kendisi gibi oyuncu Cansu Tosun'la evlenmişti.

Bebek haberini şimdilik sadece yakın çevresiyle paylaşan çiftin, heyecanlı ve mutlu olduğu öğrenildi.













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