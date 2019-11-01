01.11.2019 17:43

Çukur'un İdris Babası'ndan dizideki şiddet eleştirisine yanıt

Ercan Kesal: "Çukur'daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum"

"Bir Çukur var, bir de başka diziler var"

ANTALYA - Çukur Dizi'sinin İdris Babası Ercan Kesal, diziye yapılan şiddet eleştirilerine ilişkin, "Çukur'daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Çukur Dizisi'nde 'İdris Baba' olarak rol alan Ercan Kesal, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sinemaseverlerle bir araya geldi. Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Köksal, İstanbul'da düzenlenen 54.'üncü ve 55'inci 'Ulusal Yarışma'nın iki yıl boyunca Antalyalılardan çalındığını söyledi.

"Çukur'daki şiddet, gündelik yaşamdaki şiddetten daha masum"

Yaklaşık bir saat süren söyleşide, katılımcıların sorularını da yanıtlayan Kesal, Çukur dizisinin aldığı şiddet eleştirilerine ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

"Çukur dizisinden önce de televizyon dünyasında diziler vardı. Çukur, 'kötü bir şey yapıyor, ondan önce de kötü bir şey yapılıyordu' diye söylemiyorum. Çukur'un bu kadar konuşuluyor olması, zaten çok seyredilmesinden kaynaklanıyor. İkincisi çok geniş bir kitle seyrediyor. Ortaokuldaki çocuklar da seyrediyor ama üniversitedeki birçok akademisyen arkadaşım da seyrediyor. Çok garip bir skalası var. Garson, otopark görevlisi, profesör, sanatçı Böyle tuhaf bir izleyicisi var. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, böyle bir kesim var. Çukur'un senaryosu farklı, oyuncuları, rejisi farklı. Bir Çukur var, bir de başka diziler var. Ben oyuncu olarak Çukur'a dair hesap vermek durumunda değilim. Sadece Ercan Kesal olarak Çukur'a dair bir şey söylemeyi kendime iş ediniyorum. Çukur'daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum. Vallahi masum. Zaten öyle bir mahalle yok. Günde 8-10 adamın öldürüldüğü mahalle olabilir mi? Böyle bir şey yok. Buradan yola çıkıp Çukur'un eleştirilmesi çok anlamsız geliyor. Çocuklarımız ondan kötü etkileniyormuş Bilgi veya görüntüye ulaşma konusunda o kadar acayip bir alan açıldı ki. Böyle bir sektör var eleştirilecek tarafı 'kanal seyircisine bir dizi ile mi hitap edecek hale geldi' olmalı. Bütün iş bitti Çukur'daki ölü sayısı veya silahlar mı konu? Bu yüzden insafsızlık yapıldığını söylüyorum."

Kaynak: İHA