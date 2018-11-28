Çukur'un İçme Suyu Çilesi Sona Eriyor

Su ihtiyaçlarını mevcut hortumlar ve plastik borulardan sağlayan Karaisalı'nın Çukur Mahallesi, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) sürdürdüğü proje ile temiz ve sağlıklı suya kavuşuyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çukur Mahallesi'nin yıllardır süregelen içme suyu çilesini ortadan kaldırmak için yola çıkan ASKİ, Ötüken, Ayvacık, Kayacı, Eğrice, Eskiköy, Kurdak ve Sarıhacı mevkilerinde içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan yatırım kapsamında daha temiz ve daha sağlıklı su ulaşmasını sağlayacak olan 63, 75, 90, 110,125 ve 140 milimetre çaplarında HDPE borular kullanılıyor. 15 kilometresi tamamlanan çalışmanın Ocak ayı sonuna kadar bitmesi hedefleniyor. - ADANA