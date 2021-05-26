Çukur'un Ferhat'ı Ahmet Şenkaya'dan yeni dizi müjdesi
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Çukur'un Ferhat'ı Ahmet Şenkaya'dan yeni dizi müjdesi

Çukur'un Ferhat'ı Ahmet Şenkaya'dan yeni dizi müjdesi
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İlgiyle izlenen 'Çukur' dizisinde Ferhat karakterine hayat veren Ahmet Şenkaya, 'Kolej: Katil Kim' isimli dijital dizi projesinde boy gösterecek.

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur, final yapmaya hazırlanıyor. Dizide 'Ferhat' karakterini canlandıran Ahmet Şenkaya, dizi bitmeden yeni proje için imza attı.

Bir Dilek Tut ve Dijital Esaret sinema filmlerinin ardından reyting rekortmeni Çukur dizi ile yıldızı parlayan Ahmet Şenkaya'nın yeni dizi anlaşması ortaya çıktı. Çukur dizisinde 'Ferhat' karakterini canlandıran Şenkaya yeni anlaşmasını yaptı. Genç oyuncu, 'Kolej: Katil Kim' isimli dijital dizi projesinde yerini alacak.

Çukur'un Ferhat'ı Ahmet Şenkaya'dan yeni dizi müjdesi

Genç kuşağın başarılı yönetmenlerinden Doğa Can Anafarta'nın Pastel Film imzalı dijital dizisinde Ahmet Şenkaya'nın yanı sıra, Burak Tozkoparan, Efekan Can, Nilsu Berfin Aktaş, Cansu Öztekin, Nilsu Yılmaz, ve Ali Aydın Erduran da rol alacak.

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