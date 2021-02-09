Çukur son bölüm izle! Show TV Çukur'da 115 bölüm tek parça izle!

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük bir heyecanla izlendi! Milyonlarca kişinin soluk soluğa izlediği dizi Çukur'un son bölümü izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi! Yamaç'ın başına gelenler herkesi şaşırtırken, Efsun'a olanlar da yürekleri sızlattı! 2 yıl ileri atlayan Çukur dizisinde, Çukur bambaşka bir yer oldu!İşte, Çukur 115. bölüm full izleme linki! Çukur son bölüm tek parça full izle! Çukur 4. sezon 23. bölüm (116.) yeni bölüm fragmanı!

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!SHOW TV ÇUKUR 115 BÖLÜM

8 Şubat Pazartesi, bugün ekranlara gelen Çukur 4. sezon 22. bölümü yine izleyenleri dumura uğrattı! Yamaç'ın Kulkan tarafından Afganistan'da tutulduğu yerde yaşadıkları onun hem hafızasını hem de dövmesini kaybetmesine sebep oldu! Herkes Yamaç'ı Efsun'u alıp gitti sansa da, o Afganistan sandığı Diyarbakır'da işkenceler gördü! Aliço ve Emmi Yamaç'ı bulmak için yollara düştü! Vartolu'nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştırdı!

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