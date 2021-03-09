Çukur son bölüm izle! SHOW TV Çukur 119. bölüm izle full izle!

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ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Çukur dizisinin 4. sezon 27. (119) bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Çukur 4. Sezon 26. Bölümünde (118. Bölüm) Yamaç ve Efsun karşılaşmasında neler olacağı merakla beklenirken, ikilinin yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatacak. Yamaç'ın elinden kurtulan Kulkan, hayatta kalmak için Amca'ya karşı son kozunu oynayacak. Yamaç hem aile içinde yaşananları hem de mahalledeki değişimin arkasında neler olduğunu öğrenecek. Bir yandan Yamaç'ı kaybetmekten korkan diğer yandan doğru bildiklerine inanan Vartolu, Amca'nın verdiği görevle nefesleri kesen bir aksiyona girişecek. Yamaç, Çukur'da gördüğü manzaralardan sonra Amca'nın karşısına geçerek tarafını seçecek. Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak.

ÇUKUR 120. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 120. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 120. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ile Amca'nın birbirine meydan okuduğu tanıtımda Vartolu'nun karşısına çıkan gazeteci kadın dikkat çekiyor. Yamaç, Efsun'a yaşadıklarını açıklamaya çalışırken, Efsun'un korku dolu anları büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Cumali Koçovalı (Amca)/ Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Yardımcı karakterler:

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.