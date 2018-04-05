Çukur Politikalarıyla Kürt Halkına Zulmedenlerin Foyası Ortaya Çıktı"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, çözüm süreciyle fırsat verildiğini belirterek, "Bu fırsatta denildi ki; 'hadi bakalım siz hak arayacaksanız buyurun.' Ama çukur politikalarıyla aslında Kürt halkına zulmedenlerin foyası ortaya çıktı." dedi.

Sağlık-Sen Muş Şubesince Muş Öğretmenevinde düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplantıda konuşan Memiş, bu ülkenin topraklarının şehit kanlarıyla sulandığını söyledi.

Türkiye'nin her zaman düşmanların hedefinde, stratejik öneme sahip bir ülke olduğuna dikkati çeken Memiş, "103 yıl önce Çanakkale'den bu ülkeye girmek isteyen düşman güçlerine karşı Allah'a hamdolsun ki Türk'ü ile Kürt'ü ile Laz'ı ile ve Çerkez'i ile omuz omuza mücadele ettik. Bizim bir sevdamız var, bizim bir davamız var, bizim sevdamız vatanımızın bölünmemesidir. Biz diyoruz ki, bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin, mazlumlar sessiz kalmasın." ifadelerini kullandı.

Sendikalarının hiçbir zaman üyeleri tarafından yalnız bırakılmadığını dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Çözüm süreciyle bir fırsat verildi. Bu fırsatta denildi ki; 'hadi bakalım siz hak arayacaksanız buyurun.' Ama çukur politikalarıyla aslında Kürt halkına zulmedenlerin foyası ortaya çıktı. O dönemde malum sendikaların sizlerin üzerine yaptığı baskıları birebir ben bilirim. Ama buna rağmen sendikanızı yalnız bırakmadınız, duruşunuzdan ve davanızdan taviz vermediniz."

Toplantıya, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Himmet Bayar, İl Sağlık Müdürü Serdar Türkoğlu, Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Elazığ şube başkanları ve sağlık çalışanları katıldı.