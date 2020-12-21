Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin 4 sezondur en çok izlenen dizisi olan "Çukur" dizisinin yeni bölümü bu hafta da seyirciler tarafından büyük bir heyecanla merak ediliyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok geniş izleyici kitlesine sahip Çukur'da neler olacağı bu hafa da merakla bekleniyor. Peki Çukur ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı!

Replikleri, müzikleri ve aksiyon dolu sahneleriyle yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde fenomen olmuş Çukur dizisi 4 sezondur büyük heyecanlarla ve aksiyonlarla Show TV ekranlarında geniş izleyici kitlesiyle buluşuyor. Baş rollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Mustafa Kırantepe ve Perihan Savaş gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizi ülkenin en geniş izleyici kitlesine sahip. Her hafta heyecanla beklenen Çukur dizisi bu hafta da ayın şekilde bekleniyor. Peki Çukur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı!

ÇUKUR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her hafta yeni heyecanlarla seyircilerin karşısına çıkan Çukur dizisinde nabız hiç düşmüyor! Cengiz Erdenet'in başına gelenlerden sonra intikam ateşiyle yanan Çukur'da sular hiç durulmuyor! Geçen haftadan beri heyecanla beklenen Çukur bu hafta 108. bölümüyle yani 4. sezon 16. bölümüyle seyircileriyle buluşacak. Çukur yeni bölümü her hafta olduğu gibi bugün yani Pazartesi günü saat 20:00'da Show TV'de yayınlanacak!

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Koçovalı kardeşlerinin ve Çukur'un başına her hafta yeni maceralar ve yeni aksiyonlar geliyor. Son olarak Cengiz Erdenet'e yaptıklarıyla heyecanı arttıran Çukur, bu hafta da büyük vurgunlar yapacak! Yayınlanan fragmanlarıyla seyircileri şimdiden heyecanlandıran Çukur bugün saat 20:00'da seyircilerle buluşacak. İşte Çukur yeni bölüm fragmanları!

ÇUKUR 108. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE