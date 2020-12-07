Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur 14. yeni bölüm fragman izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur saat kaçta gibi konular merak edildi.

Show TV'nin geniş yankı uyandıran dizisi Çukur, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yeni bölümü ve fragmanı ile merak konusu olan Çukur hakkında Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur bugün var mı, saat kaçta, ne zaman merak edildi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday'a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç'ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali İdris'in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali'nin Çağatay'a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak. Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak

ÇUKUR'DA BUGÜN NE OLACAK?

Çukur 4. Sezon 14. Bölümünde(Çukur 106.Bölüm) Çağatay'ın kurduğu tuzakla Koçovalılar'a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç'ın kucağında son nefesini verecek.

Koçovalı ailesi Selim'in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim'in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday'ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz'in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim'in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz'e hiç beklemediği bir darbe indirecek.

ÇUKUR SAAT KAÇTA?

Çukur, Pazartesi günü 20.00'e başlayacak.

Çukurlu bir genç kızın şiddet görmesi üzerine Vartolu, Yamaç ve bütün Çukur halkının harekete geçtiği tanıtımda aksiyon dolu sahneler nefesleri kesiyor. Yamaç, "Bu andan itibaren ailenizde sizden başka erkek kalmayacak!" diyerek Cengiz'e meydan okurken, Çağatay Erdenet'in gelmesiyle heyecan doruğa ulaşıyor.