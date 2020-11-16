Çukur ne zaman saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragman izle!
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Çukur ne zaman saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragman izle!

16.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:23
Çukur ne zaman saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragman izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur saat kaçta gibi konular merak edildi.

Show TV'nin geniş yankı uyandıran dizisi Çukur, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yeni bölümü ve fragmanı ile merak konusu olan Çukur hakkında Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur bugün var mı, saat kaçta, ne zaman merak edildi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Nehir'in bebekleri için hastanede oldukları tanıtımda ikilinin samimi anları ekrana gelirken, Efsun ve Çağatay'ın da yakınlaşması dikkat çekiyor.

Çukur ne zaman saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragman izle!

Cengiz Erdenet'in Yamaç'a söylediği tehditkar sözler gerilimi arttırırken Çukur, büyük bir saldırı tehlikesiyle karşılaşıyor. Mahalleye gelen grubun karşısına çıkan Cumali'nin, Çukur'u korumak için neler yapacağı ise heyecanla bekleniyor.

Çukur ne zaman saat kaçta? Çukur yeni bölüm fragman izle!

ÇUKUR'DA BUGÜN NE OLACAK?

Çukur 4. Sezon 10. Bölümünde (102. Bölüm); Efsun'la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak. Çağatay, Yamaç'ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak. Çağatay'ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço'ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay'ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.

ÇUKUR SAAT KAÇTA?

Çukur, Pazartesi günü 20.00'e başlayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMÜ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR YENİ BÖLÜMÜ İZLEME LİNKİ

ÇUKUR SON BÖLÜMÜ İZLEME LİNKİ

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

Çukurlu bir genç kızın şiddet görmesi üzerine Vartolu, Yamaç ve bütün Çukur halkının harekete geçtiği tanıtımda aksiyon dolu sahneler nefesleri kesiyor. Yamaç, "Bu andan itibaren ailenizde sizden başka erkek kalmayacak!" diyerek Cengiz'e meydan okurken, Çağatay Erdenet'in gelmesiyle heyecan doruğa ulaşıyor.

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