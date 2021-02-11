Çukur hayranlarını üzen gelişme! Bir devir sona eriyor
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Çukur hayranlarını üzen gelişme! Bir devir sona eriyor

11.02.2021 09:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:50
Çukur hayranlarını üzen gelişme! Bir devir sona eriyor

4 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Çukur dizisinin bu sezon final yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerde yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası Çukur'un vedasının gerçekleşeceği konuşuluyor. Çukur'un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.

FİNALE ÇOK AZ KALDI

Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıkladı ancak son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.

'SON 13 BÖLÜMÜ ÇEKİYORUZ'

Cihangir'de görüntülenen Çukur'un yıldızı Rıza Kocaoğlu, "Son 13 bölümü çekiyoruz. Dizide senaryo değişimine başladık. Hepimiz heyecanlıyız, keyifliyiz" diyerek sevenlerini üzdü.

Kaynak: Snob Magazin

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