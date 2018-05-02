Çukur, En İyi Dizi Ödülünü Aldı
İnternet Medyası Ödülleri sahiplerini buldu. Son dönemin en dikkat çeken yapımları arasına giren Çukur, en iyi dizi ödülünü aldı.
İnternet Medyası Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini uldu. Birçok dalda ödül verilen törende "Çukur", en iyi dizi ödülüne layık görüldü.
ÖDÜLÜ, ÇUKUR'UN GENÇ OYUNCULARI ALDI
Dün gece gerçekleştirilen Magazinci.com İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri'nde "Çukur" drama dalında "Yılın Dizisi" ödülüne layık görüldü. Törende ödülü "Çukur"un genç oyuncuları Kubilay Aka, Ece Yaşar ve İlayda Alişan aldı.
İşte ödül töreninde kaydedilen fotoğraf:
YORUMLAR (11)
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SIFIR 1.........Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hiç izlemedim dikkatimide çekmiyor mafya ve silah aldatma ahlaki değerleri yerle bir eden dizileri izlemek yerine kitap okumak en güzeli tavsiye ederim dostlar.Cevap Yaz 5 3 Yayından KaldırSS: Bir Sokağın nasıl kenetlendiğini nasıl kardeşlik olduğunu nasıl insanların arkanda durduğunu görmek içinde izleyebilirsin1 1 Yayından Kaldır????: Kitap gözleri bozuyo hacı dörtgöz mü gezcez genç yaşımızda????2 Yayından KaldırİSMİNİ VERMEYEN FURKAN: kardeş düşüncene saygı duyarım ancak izlemediğin bir diziyi eleştirmek doğru değil3 3 Yayından Kaldır