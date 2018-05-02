Çukur, En İyi Dizi Ödülünü Aldı
SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI! SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Çukur, En İyi Dizi Ödülünü Aldı

İnternet Medyası Ödülleri sahiplerini buldu. Son dönemin en dikkat çeken yapımları arasına giren Çukur, en iyi dizi ödülünü aldı.

İnternet Medyası Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini uldu. Birçok dalda ödül verilen törende "Çukur", en iyi dizi ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLÜ, ÇUKUR'UN GENÇ OYUNCULARI ALDI

Dün gece gerçekleştirilen Magazinci.com İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri'nde "Çukur" drama dalında "Yılın Dizisi" ödülüne layık görüldü. Törende ödülü "Çukur"un genç oyuncuları Kubilay Aka, Ece Yaşar ve İlayda Alişan aldı.

İşte ödül töreninde kaydedilen fotoğraf:

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (11)

  • İLHAN:
    Hiç izlemedim dikkatimide çekmiyor mafya ve silah aldatma ahlaki değerleri yerle bir eden dizileri izlemek yerine kitap okumak en güzeli tavsiye ederim dostlar.
    Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
    SS: Bir Sokağın nasıl kenetlendiğini nasıl kardeşlik olduğunu nasıl insanların arkanda durduğunu görmek içinde izleyebilirsin
    1 1 Yayından Kaldır
    ????: Kitap gözleri bozuyo hacı dörtgöz mü gezcez genç yaşımızda????
    2 Yayından Kaldır
    İSMİNİ VERMEYEN FURKAN: kardeş düşüncene saygı duyarım ancak izlemediğin bir diziyi eleştirmek doğru değil
    3 3 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.